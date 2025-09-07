Australia, stop al disboscamento nel Nuovo Galles del Sud per proteggere i koala

Nel Nuovo Galles del Sud, lo Stato australiano situato sulla costa orientale, è stato disposto il blocco del disboscamento in un’ampia area forestale per proteggere i koala e scongiurarne la scomparsa. Il governo statale ha vietato l’abbattimento degli alberi in circa 176mila ettari di foresta sulla costa settentrionale, con l’obiettivo di istituire il Great Koala National Park. Le autorità hanno infatti avvertito che, senza un intervento deciso, i koala nello Stato più popoloso d’Australia rischiano di estinguersi entro il 2050. Gli ambientalisti sottolineano come, negli ultimi decenni, la popolazione di questi marsupiali abbia subito un drastico declino a causa della deforestazione, delle prolungate siccità e dei frequenti incendi boschivi.