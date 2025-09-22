Autismo e paracetamolo, Trump annuncia i risultati di uno studio: “le donne incinte non devono assumerlo”

“Dal 2000, i casi di autismo nei bambini sono aumentati di oltre il 400%“. Lo ha annunciato il Presidente statunitense Donald Trump alla Casa Bianca precisando di aver aspettato questo studio “per vent’anni. Avrei voluto che fosse arrivato prima“. C’è chi sostiene che il Presidente sia particolarmente sensibile al tema per via del figlio avuto con Melania Barron, il più piccolo, che potrebbe essere affetto da autismo e compirà 20 anni il prossimo anno.

“Le donne incinte non dovrebbero assumere il Tylenol, non fa bene”, ha detto Donald alla Casa Bianca, annunciando i risultati di uno studio che lega l’autismo dei bambini all’assunzione dell’antidolorifico. “Non dovrebbe essere dato neanche ai bambini”, ha aggiunto il Presidente. “Con effetto immediato, la Food and Drag Administration informerà i medici che l’uso di paracetamolo o Tylenol, può essere associato a un rischio molto elevato di autismo“, ha detto Trump. “Per questo motivo, raccomandano vivamente alle donne di limitare l’uso di Tylenol durante la gravidanza, a meno che non sia strettamente necessario“, ha aggiunto il Presidente.

Durante la conferenza stampa, il Segretario alla Salute, Robert Kennedy, ha sostenuto che l’uso di acido folico, noto come Leucovorina, ha migliorato la comunicazione verbale nei bambini affetti da autismo.