Autovelox SafeDrive: tecnologia intelligente contro distrazione e mancato uso delle cinture

Sodi Scientifica ha presentato il nuovo Autovelox SafeDrive, un dispositivo all’avanguardia progettato per contrastare due delle principali cause di incidenti stradali a livello globale: la distrazione alla guida e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Grazie a un sofisticato sistema basato su algoritmi di intelligenza artificiale, il SafeDrive è in grado di identificare automaticamente comportamenti scorretti, fornendo immagini e prove inequivocabili alle forze dell’ordine.

Le funzioni principali

Il nuovo autovelox non si limita al controllo della velocità, ma amplia il raggio d’azione della sicurezza stradale:

Distrazione alla guida: rileva l’uso di smartphone e dispositivi elettronici, sia durante chiamate senza vivavoce che per attività come messaggi, email o social network.

Cinture di sicurezza: individua in tempo reale i conducenti che non le indossano.

Operatività continua: funziona in ogni condizione meteorologica grazie a videocamere ad alta risoluzione e illuminatori a LED infrarosso.

Contestazione immediata: consente di fermare il veicolo sul posto mostrando prove fotografiche chiare.

Privacy tutelata: è conforme alle normative in materia di protezione dei dati.

Riconoscimento targhe: utilizza software OCR per identificare automaticamente i veicoli.

Installazione semplice: può essere montato su portali esistenti, ponti, sottopassaggi o pali stradali.

Un passo avanti per la sicurezza

Il SafeDrive offre prestazioni elevate anche su corsie singole e con veicoli fino a 70 km/h, rendendosi così uno strumento concreto a disposizione delle autorità per ridurre i rischi sulle strade e promuovere comportamenti più responsabili da parte degli automobilisti.