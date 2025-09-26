Avvistati droni sopra lo Schleswig-Holstein, nel Nord della Germania

La Polizia di Stato sta rafforzando la difesa dai droni in coordinamento con gli altri Stati della Germania settentrionale

germania mappa

Nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 settembre, sono stati avvistati diversi droni sopra lo Schleswig-Holstein, il Bundesland più a Nord della Germania, che confina direttamente con la Danimarca. È quanto riporta il Norddeutschen Rundfunk (NDR), riferendo quanto affermato dal Ministro dell’Interno del Bundesland Sabine Suetterlin-Waack. Per NDR si indaga su un sospetto caso di spionaggio. Il Ministero dell’Interno del Land sarebbe “in stretto e costante contatto” con il governo federale e l’esercito, ma al momento non sono state fornite informazioni sul numero di droni avvistati e sul luogo dell’avvistamento, tantomeno sono state formulate ipotesi sulla loro provenienza.

La Polizia di Stato sta rafforzando la difesa dai droni in coordinamento con gli altri Stati della Germania settentrionale.

Ultimi approfondimenti di NEWS