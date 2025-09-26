Avvistati droni sopra lo Schleswig-Holstein, nel Nord della Germania

Nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 settembre, sono stati avvistati diversi droni sopra lo Schleswig-Holstein, il Bundesland più a Nord della Germania, che confina direttamente con la Danimarca. È quanto riporta il Norddeutschen Rundfunk (NDR), riferendo quanto affermato dal Ministro dell’Interno del Bundesland Sabine Suetterlin-Waack. Per NDR si indaga su un sospetto caso di spionaggio. Il Ministero dell’Interno del Land sarebbe “in stretto e costante contatto” con il governo federale e l’esercito, ma al momento non sono state fornite informazioni sul numero di droni avvistati e sul luogo dell’avvistamento, tantomeno sono state formulate ipotesi sulla loro provenienza.

La Polizia di Stato sta rafforzando la difesa dai droni in coordinamento con gli altri Stati della Germania settentrionale.