Baker Hughes spinge lo sviluppo offshore della Turchia con sistemi sottomarini di ultima generazione

Baker Hughes ha annunciato di aver ottenuto un importante contratto da Turkish Petroleum (TPAO) e Turkish Petroleum Offshore Technology Center (TP-OTC) per la fornitura di sistemi sottomarini e tecnologie avanzate di completamento intelligente nella Fase 3 del giacimento di gas Sakarya, il più rilevante progetto energetico offshore della Turchia. L’accordo prevede la consegna di deepwater horizontal tree systems con strutture e sistemi di controllo integrati, progettati per supportare la produzione a profondità comprese tra 6.500 e 7.200 piedi. A questi si aggiungeranno soluzioni di completamento superiore e inferiore capaci di offrire un controllo multizonale delle operazioni nel sottosuolo, migliorando la gestione e l’efficienza produttiva.

“Lo sviluppo del giacimento Sakarya ha avuto un impatto trasformativo sul settore energetico turco, rafforzandone sicurezza e autonomia”, ha sottolineato Amerino Gatti, vicepresidente esecutivo di Oilfield Services & Equipment di Baker Hughes. “Grazie alle nostre tecnologie, unite all’esperienza operativa e all’analisi geologica, possiamo collaborare con TPAO e TP-OTC per valorizzare al meglio le risorse del Paese”.

Il supporto di Baker Hughes a Turkish Petroleum

Dal 2022, Baker Hughes supporta Turkish Petroleum con attività di consulenza e soluzioni tecnologiche dedicate al complesso contesto geologico del Mar Nero. Il team GaffneyCline™ ha fornito analisi di giacimento e valutazioni tecnologiche, mentre le soluzioni di completamento inferiore hanno già dimostrato efficacia nei giacimenti a strati sottili tipici della regione.

La nuova fase del progetto integrerà sistemi di ultima generazione, tra cui valvole di controllo di intervallo InForce™ HCM™-A, valvole di iniezione chimica SureTREAT™, sensori SureSENS™ QPT ELITE, valvole di sicurezza REACH™ e il sistema SC-XP™ Select Zero Loss stack-pack. Questa combinazione creerà sinergie ingegneristiche e operative in grado di potenziare ulteriormente la produzione. Le attività operative e le prime consegne legate alla Fase 3 sono previste a partire dalla fine del 2025.