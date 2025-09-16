Baltici e Polonia: la richiesta all’Ue per proteggere le infrastrutture elettriche

I gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica di Lituania, Lettonia, Estonia e Polonia hanno presentato alla Commissione europea una richiesta di una sovvenzione di 382 milioni di euro per la realizzazione di alcuni progetti di protezione delle infrastrutture elettriche della regione. Secondo quanto comunicato dal ministro dell’energia lituano, Zygimantas Vaiciunas, la decisione di rivolgersi alla Commissione europea risponde alla necessità di garantire la massima sicurezza una delle infrastrutture critiche della regione nel più breve arco di tempo possibile.