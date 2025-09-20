Barca a vela imbarca acqua al largo di Cagliari: paura per due diportisti italiani

Paura al largo del capoluogo sardo per una barca a vela di dieci metri battente bandiera polacca, che ha iniziato a imbarcare acqua mentre navigava verso Trapani, a circa 30 miglia dalla costa. A bordo due italiani di 36 anni, un uomo e una donna, che hanno lanciato l’sos quando le pompe di sentina si sono rivelate inutili e il motore è andato in avaria. La Guardia Costiera ha inviato una motovedetta, arrivata dopo poco più di un’ora.

I soccorsi

Il comandante è salito a bordo della vela e, con le attrezzature di bordo della motovedetta, ha contenuto la falla accompagnando l’imbarcazione fino al porto turistico di Villasimius. Qui la barca è stata messa in sicurezza e tirata a secco in cantiere. Un intervento complesso, reso difficile dalla distanza e dalle condizioni critiche del natante, ma decisivo per salvare i due diportisti e scongiurare un possibile disastro ambientale.