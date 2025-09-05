Bayesian, il racconto del marinaio: “ho visto che la tempesta stava arrivando, fino alle 4 non mi ero preoccupato”

“Per tutta la notte, ho visto che la tempesta stava arrivando verso di noi. Era l’una. Non ho fatto troppa attenzione alla pressione barometrica perché dall’una non era cambiato più di tanto. Fino alle quattro non mi ero preoccupato“. È il racconto fatto agli inquirenti da Matthew Griffiths, il marinaio inglese di guardia la notte della tragedia del Bayesian, il veliero del magnate britannico Mike Lynch affondato la notte del 19 agosto del 2024 al largo di Porticello (Palermo) durante una tempesta.

“La barca stava arando perché c’era molto vento forte e ha cominciato a girare – ha riferito il marinaio, che è uno dei tre indagati dalla procura di Termini Imerese – Sono corso sul ponte e ho visto che su un display elettronico che i punti andavano indietro, cioè che la barca andava indietro e sono corso alla camera del capitano per svegliarlo. Ho svegliato il capitano, erano le 4.10″.

I passeggeri del Bayesian erano convinti – come emerge dalle carte – che il veliero del magnate Mike Lynch non sarebbe mai affondato. “Non mi era mai successo nulla di simile in tutta la carriera“, ha detto agli investigatori nel corso dell’interrogatorio James Cutfield, il comandante dello yacht che è poi stato indagato per naufragio e omicidio colposo plurimo insieme all’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e al marinaio inglese Matthew Griffiths.