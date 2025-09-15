Big data e Intelligenza Artificiale: Arpal organizza un workshop a Genova per affrontare le nuove sfide sui dati ambientali

Mercoledì 24 settembre 2025, a partire dalle ore 15.00, si terrà a Genova il workshop “Open data, Big data e Intelligenza Artificiale: le nuove sfide sui dati ambientali”, organizzato da Arpal e ospitato nello storico Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, al 9 di via Garibaldi, con il patrocinio del Comune di Genova. L’evento metterà a confronto istituzioni nazionali, regionali e locali, enti di ricerca, università e aziende pubbliche su uno dei temi più attuali: come rendere i dati ambientali realmente accessibili, interoperabili e utili per orientare le decisioni pubbliche, il monitoraggio e la prevenzione dei rischi.

“I dati ambientali rappresentano una risorsa preziosa per la tutela dell’ambiente e della salute: non solo numeri, ma conoscenza condivisa che diventa strumento di decisione e partecipazione. Garantirne qualità, trasparenza e accessibilità è una delle missioni fondamentali di Arpal e dell’intero Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente”, sottolinea Elisabetta Trovatore, Direttore Generale di Arpal.

Il programma del workshop

Nel corso del pomeriggio interverranno relatrici e relatori da vari enti: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra); Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (Snpa); Università degli Studi di Genova, Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); Fondazione CIMA; Liguria Digitale; Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Associazione Genova Smart City.

Con la moderazione di Paola Carnevale, Direttore Scientifico di Arpal, ci saranno brevi interventi su: interoperabilità delle banche dati ambientali, applicazioni dell’intelligenza artificiale per l’analisi predittiva, infrastrutture digitali per i dati pubblici e modelli matematici e algoritmi per la gestione delle emergenze.

Per partecipare e consultare il programma:

Registrati qui – Consulta il programma.