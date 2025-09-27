Blackout a bordo: nave per le isole ferma davanti Napoli

Una nave traghetto, partita da Napoli e diretta ad Ischia, è ferma da diversi minuti al largo di Mergellina per una avaria. Si tratta del Driade della compagnia Caremar, partita alle 17.35 da Calata Porta di Massa e diretta prima a Procida e poi ad Ischia. Secondo alcune testimonianze, avrebbe subito un blackout che l’ha lasciata senza propulsione a poco più di un miglio di distanza dalla costa. A bordo del Driade si trovano 69 passeggeri e 13 membri dell’equipaggio, oltre a una dozzina di veicoli. In soccorso del traghetto in avaria sono arrivate la motovedetta CP 890 della Capitaneria di Porto di Napoli, un’altra nave inviata da Caremar, il Naiade ed il rimorchiatore Tarentum.

Attualmente la nave si trova ancora ferma e senza illuminazione, in attesa di poter ripartire con i propri mezzi o essere rimorchiata in porto.