Bloccato dal maltempo a 3mila metri, alpinista 85enne salvato in Valle d’Aosta

Un alpinista francese di 85 anni è stato recuperato in elicottero alle 6 dal soccorso alpino valdostano sulle Grandes Murailles, a Ovest di Breuil-Cervinia, in stato di ipotermia. Ieri sera, intorno alle 22, l’uomo si trovava a 3mila metri di quota e, in difficoltà a causa di un forte temporale, aveva chiesto aiuto. A causa del maltempo, l’avvicinamento dell’elicottero era stato impossibile. L’alpinista è comunque riuscito a raggiungere il bivacco Balestrieri, a 3.142 metri, mentre durante la notte ulteriori tentativi di soccorso erano falliti a causa della scarsa visibilità dovuta alle nuvole.

Dopo il recupero odierno, è stato visitato dal medico a bordo dell’elicottero e trasferito in pronto soccorso ad Aosta per ulteriori accertamenti e cure. Le sue condizioni sono attualmente in fase di valutazione.