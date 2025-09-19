Blue Origin lancia New Shepard dopo quasi un mese di ritardo: a bordo payload scientifici | FOTO e VIDEO

Blue Origin ha riportato in volo il suo veicolo suborbitale New Shepard con la missione NS-35, dopo un ritardo di quasi 4 settimane. Il lancio è avvenuto alle ieri alle 08:01 ora locale dalla struttura dell’azienda in West Texas. A differenza di altre missioni, questa volta il veicolo non ha trasportato astronauti, ma oltre 40 payload scientifici. Tra questi, 24 esperimenti fanno parte del NASA TechRise Student Challenge, un programma educativo che permette a studenti dalla 6ª alla 12ª classe di progettare, costruire e testare esperimenti supportati dalla NASA.

Il sistema New Shepard di Blue Origin

Il sistema New Shepard è composto da un razzo di prima fase e da una capsula, entrambi riutilizzabili. I voli raggiungono altitudini superiori alla Linea di Kármán – il confine comunemente riconosciuto dello spazio, situato a 100 km dalla superficie terrestre – e durano dai 10 ai 12 minuti dal decollo all’atterraggio della capsula.

Dopo un lancio riuscito, il booster ha effettuato un atterraggio sicuro a circa 3 km dalla rampa, circa 7 minuti e mezzo dopo il decollo, mentre la capsula è atterrata con paracadute a T+10:15.

La missione NS-35 era inizialmente prevista per il 23 agosto, ma è stata posticipata per risolvere problemi con l’avionica del booster. Un secondo tentativo, il 26 agosto, era stato nuovamente annullato per lo stesso motivo. Ieri Blue Origin è riuscita finalmente a riportare il veicolo in volo.

I payload scientifici

Con questa missione, il numero totale di payload scientifici lanciati da New Shepard supera i 200. Tra gli oggetti a bordo, anche migliaia di cartoline spedite tramite Club for the Future, l’organizzazione no-profit di Blue Origin dedicata alla promozione della STEAM (scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica).

L’ultima missione con equipaggio, NS-34, è decollata lo scorso 3 agosto.