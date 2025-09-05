Bonus formazione per giovani agricoltori: come fare domanda, beneficiari, requisiti e spese agevolabili

Dal 25 agosto i giovani imprenditori agricoli possono inviare la domanda per ottenere la nuova agevolazione loro dedicata. Si tratta di un credito d’imposta a sostegno delle spese sostenute per la formazione nel settore agricolo, concesso nel limite massimo di 2.500 euro. L’obiettivo della misura è quello di sostenere e favorire l’imprenditoria giovanile nel settore. L’istanza va trasmessa in modalità telematica seguendo le apposite istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate. C’è tempo fino alla scadenza del 24 settembre 2025.

Bonus formazione per giovani agricoltori: come fare domanda

Come funziona la nuova agevolazione per i giovani imprenditori attivi nel settore agricolo? L’incentivo è stato introdotto lo scorso anno dalla legge n. 36/2024, la quale ha previsto una serie di misure volte a favorire la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore, tra cui appunto il tax credit per la formazione. Il decreto attuativo, però, è arrivato solo lo scorso maggio e le domande sono aperte da poco, dal 25 agosto.

Prima di entrare nel dettaglio delle modalità di presentazione della richiesta di incentivo è bene soffermarsi sulla portata dell’intervento. Il bonus consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta in favore dei giovani agricoltori che intraprendono un’attività d’impresa e sostengono spese per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola.

Il credito è concesso in misura pari all’80% delle spese effettivamente sostenute nel corso del 2024 e idoneamente documentate, per un importo complessivo massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario. L’importo spettante potrà essere utilizzato in compensazione tramite F24.

Termini e modalità di domanda per il bonus, così come il modello di comunicazione da utilizzare per la rendicontazione delle spese sostenute e le relative istruzioni per la compilazione, sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento n. 305754/2025. Il modulo deve essere inviato alle Entrate esclusivamente in via telematica. Può procedere direttamente lo stesso beneficiario; in alternativa è possibile rivolgersi ad un intermediario abilitato.

Per l’invio è necessario utilizzare esclusivamente l’apposito software denominato “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”, disponibile sul sito dell’Agenzia.

I giovani imprenditori agricoli hanno tempo fino alla scadenza fissata per il 24 settembre 2025.

Bonus formazione in agricoltura: beneficiari, requisiti e spese agevolabili

L’agevolazione, come detto, spetta ai giovani imprenditori agricoli. Nello specifico la citata legge individua come possibili beneficiari le persone con un’età compresa tra i 18 e i 41 anni e che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2021.

Quali sono le spese agevolabili e che danno diritto a ricevere il credito d’imposta? L’agevolazione copre le spese di formazione sostenute nel 2024, in particolare quelle sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola, quindi spese per l’acquisizione di competenze, come:

corsi di formazione;

seminari;

conferenze e coaching.

Possono rientrare nel novero delle spese agevolabili anche quelle relative al viaggio e al soggiorno per la partecipazione a dette iniziative. Queste ultime possono comporre al massimo il 50% delle spese sostenute nel 2024.

Per poter essere considerate agevolabili, le spese devono essere pagate tramite conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta. L’IVA può essere conteggiata solo se rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile. Inoltre, è richiesta anche la presentazione di un attestato di frequenza del corso, rilasciato dal soggetto che lo ha erogato.