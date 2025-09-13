Branco di orche affonda una barca a vela al largo di Caparica

Una barca a vela è stata colpita e affondata da un branco di orche al largo di Caparica, nota località balneare della città di Almada, pochi chilometri a sud di Lisbona, in Portogallo. L’attacco ha provocato uno squarcio nello scafo della Ocean View e i tre membri dell’equipaggio hanno dovuto mettersi in salvo su un’altra imbarcazione turistica che si trovava nei paraggi, dalla quale sono state filmate le scene dell’affondamento, subito divenute virali sui social.

Secondo quanto riportato dai media portoghesi, l’arrivo di due imbarcazioni dalla Capitaneria di porto di Lisbona ha reso possibile il trasporto del relitto della barca presso il porto di Oeiras, mentre le orche, stando a quanto riferito dalle autorità, dopo aver attaccato una seconda imbarcazione, si sarebbero allontanate verso nord e sarebbero ora al largo di Cascais.

Negli ultimi anni, sono stati centinaia gli attacchi a imbarcazioni da parte di orche lungo tutto questo tratto di costa atlantica che va dalla Galizia a Gibilterra.