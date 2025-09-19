Brasile, inaugurato il più grande aerogeneratore onshore delle Americhe

La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras – in partnership con le imprese Weg e Statkraft – ha avviato l’operatività del più grande aerogeneratore onshore del continente americano, installato nel Parco Eolico di Seabra, parte del complesso di Brotas de Macaúbas (Bahia). Costruito da Weg, l’impianto di energia eolica, ha una potenza di 7 megawatt e genera circa 2.500 megawattora al mese, sufficienti a coprire il consumo annuale di circa 15mila abitazioni brasiliane.

I dettagli sul progetto

Il progetto, del valore di oltre 20 milioni di euro (130 milioni di real), è stato finanziato da Petrobras, dalla Banca nazionale di sviluppo economico e sociale (Bndes) e dal governo federale tramite il ministero dell’Ambiente. Le aziende evidenziano che il nuovo aerogeneratore consente di ridurre il costo dell’energia, grazie a una maggiore efficienza per unità di superficie, ottimizzando l’uso del terreno e abbattendo spese di installazione e manutenzione. Secondo Petrobras, l’obiettivo è rafforzare le competenze per futuri progetti nel settore delle rinnovabili.

“Questo è un traguardo importante. Le conoscenze acquisite sosterranno nuove iniziative di generazione verde”, ha dichiarato la direttrice di Transizione Energetica e Sostenibilità di Petrobras, Angélica Laureano.