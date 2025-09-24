Brasile, via al maxi-bando per nuove linee elettriche da 1,2 miliardi di euro

L’Agenzia nazionale per l’energia elettrica (Aneel) ha dato il via libera alla pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento di 11 concessioni per la costruzione, gestione e manutenzione di linee di trasmissione elettrica, con un investimento complessivo stimato in oltre 1,2 miliardi di euro (7,89 miliardi di reali). L’asta è prevista il 31 ottobre presso la borsa di San Paolo. Il pacchetto include 1.178 chilometri di nuove linee di trasmissione e 51 sottostazioni distribuite in 12 Stati: Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul e San Paolo.

L’obiettivo

L’obiettivo, sottolinea Aneel, è rafforzare la rete di base del Sistema Interconnesso Nazionale (Sin), garantendo maggiore sicurezza e affidabilità all’approvvigionamento energetico del Paese. La firma dei contratti di concessione è fissata per il 23 febbraio 2026. Ogni lotto prevede scadenze precise per la conclusione dei lavori e l’avvio delle operazioni commerciali, insieme a standard obbligatori di qualità del servizio. Con questo nuovo ciclo di investimenti, il governo punta a sostenere l’espansione economica, favorendo l’integrazione regionale e consolidare il ruolo strategico delle reti di trasmissione nel settore elettrico brasiliano.