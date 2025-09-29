Brindisi, boom di abbandoni nella colonia felina del cimitero: un’emergenza fuori controllo

“Al cimitero di Brindisi c’è oramai da anni una colonia felina stanziale riconosciuta con circa una cinquantina di gatti accuditi dall’Associazione “Micetti di Brindisi”. Purtroppo da qualche anno è sempre più in intensificazione il fenomeno degli abbandoni e proprio presso quella colonia nel giro degli ultimi tre anni sono stati abbandonati oltre una trentina di gatti. Ma purtroppo il fenomeno sta aumentando in maniera sproporzionata in queste settimane quando ad essere stati abbandonati all’interno dell’area cimiteriale dove è situata la colonia sono stati una quindicina di gatti“.

L’abbandono è un reato che danneggia animali e volontari

L’abbandono oltre ad essere un reato sancito dall’articolo 727 del codice penale e che prevede oltre ad una sanzione anche la possibilità di essere carcerati fino a un anno è anche motivo destabilizzante per i gatti della colonia e per le volontarie che oltre alle maggiori spese per sfamare i mici devono anche provvedere alle sterilizzazioni proprio per evitare il proliferre di cucciolate e all’inserimento dei gatti più piccoli. “Quanto sta avvenendo alla colonia del cimitero di Brindisi è un fatto molto grave oltre che penalmente rilevamente, si tratta in realtà di un doppio abbandono perchè quelli lasciati liberi sono nella quasi totalità gatti di proprietà che assunte le abitudini della vita domestica difficilmente si adattano alla vita di colonia, con il rischio inoltre di allontanare i gatti esistenti che non riconoscono piu il loro territorio” Ci dice Antonella Brunetti presidente dell’Associzione “Micetti di Brindisi” e vice presidente vicaria dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente. Le due associazioni inoltre in un breve comunicato ricordano che l’abbandono è un reato e che i responsabili una volta individuati saranno perseguiti per legge.