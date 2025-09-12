Bruxelles, annunciata una nuova categoria normativa per le piccole auto elettriche europee

Il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Stéphane Séjourné ha informato oggi a Bruxelles i dirigenti dell’industria europea dell’automotive che intende creare una nuova categoria normativa per le piccole auto elettriche prodotte in Europa, cosa che dovrà poi riflettersi negli standard sulle emissioni di anidride carbonica. Lo si apprende da fonti del gabinetto del vicepresidente, dopo che stamani si è tenuta a Bruxelles una nuova riunione del dialogo strategico sul futuro dell’automotive.

La revisione prevista dalla legge del regolamento che vieterà la vendita di auto nuove con motore a scoppio a partire dal 2035, inoltre, sarà anticipata il prima possibile, per garantire visibilità ai produttori. Nella sua analisi, la Commissione si concentrerà in particolare sui furgoni (l’elettrificazione dei veicoli commerciali presenta alcune difficoltà tecniche).

La collaborazione

Séjourné ha anche annunciato che avvierà una collaborazione con l’industria per stanziare 1,8 miliardi di euro di finanziamenti per i futuri campioni europei nel campo delle batterie, cuore dell’auto elettrica. Per quanto riguarda il Made in Europe, si prevede l’applicazione della preferenza europea e del “contenuto locale” per batterie e apparecchiature: lo strumento legislativo sarà la legge sull’acceleratore industriale (Industrial Accelerator Act, Iaa). E’ prevista anche l’applicazione di condizioni agli investimenti da parte di produttori e fornitori di attrezzature esteri, in particolare cinesi.