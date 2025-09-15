Buco dell’ozono 2025: sviluppo precoce e monitoraggio costante del CAMS

In occasione della Giornata internazionale dedicata allo strato di ozono, il CAMS evidenzia come il buco antartico del 2025 si sia formato con anticipo

Buco ozono
Rendering 3D dell'evoluzione del buco dell'ozono il 13 settembre 2025. L'animazione relativa all'intero anno, aggiornata quotidianamente, è disponibile sulla pagina di monitoraggio dell'ozono del CAMS. Credit: CAMS

Il Servizio di Monitoraggio dell’Atmosfera di Copernicus (Copernicus Atmosphere Monitoring Service – CAMS) celebra la Giornata internazionale delle Nazioni Unite per la salvaguardia dello strato di ozono, commemorando la firma nel 1987 del Protocollo di Montreal, un accordo internazionale che regola la produzione e il consumo di sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS). Il tema di quest’anno, “Dalla scienza all’azione globale”, sottolinea il ruolo fondamentale della ricerca scientifica e della cooperazione internazionale nella protezione dello strato di ozono.

Il buco dell’ozono antartico si è manifestato precocemente nel 2025

Nel 2025, il buco dell’ozono dell’emisfero meridionale si è sviluppato precocemente, raggiungendo un’area di circa 15 milioni di km², in anticipo rispetto al 2024, quando questa soglia è stata raggiunta una settimana dopo. Lo sviluppo precoce è stato più in linea con i modelli osservati nel 2023 che con la stagione più moderata del 2024.

Nella prima metà di settembre, dopo aver raggiunto una superficie stimata di 21.08 milioni di km² – inferiore al massimo storico per il periodo ma superiore alla media -, si è discostato dal modello del 2023, risultando più simile al 2024 e alla media del periodo compreso tra il 1979 e il 2022.

Le dichiarazioni

Laurence Rouil, Direttore del CAMS: “il CAMS contribuisce allo sforzo globale per preservare lo strato di ozono fornendo strumenti di monitoraggio all’avanguardia e valutazioni sullo stato e sull’evoluzione del buco dell’ozono, monitorando le concentrazioni di sostanze che riducono lo strato di ozono e fornendo dati e strumenti per monitorare lo strato di ozono durante tutto l’anno. Il buco dell’ozono del 2025 sta mostrando modelli altamente variabili, sottolineando l’importanza di previsioni e analisi affidabili”. 

La durata e l’estensione del buco dell’ozono sono soggette a variazioni, a seconda delle dinamiche atmosferiche globali e dei fattori chimici, pertanto tali fluttuazioni sono normali.

Buco ozono
Area del buco dell’ozono nell’emisfero meridionale nel 2025 (linea rossa) che mostra uno sviluppo precoce rispetto agli anni precedenti. I punti rossi tratteggiati rappresentano le ultime previsioni. La linea tratteggiata nera è la media dal 1979 e i colori grigi rappresentano la percentuale dell’area tra il 1979 e il 2022. Credit: CAMS/ECMWF

Il ruolo del CAMS nel monitoraggio del buco dell’ozono

Durante la stagione del buco dell’ozono antartico (agosto-dicembre), il CAMS pubblica mappe, grafici e animazioni quotidiani che tracciano l’evoluzione del buco dell’ozono antartico tramite una pagina dedicata al monitoraggio dell’ozono sul proprio sito web. I grafici delle previsioni sull’ozono mostrano le previsioni dei valori dell’ozono totale integrato verticalmente in unità Dobson e delle concentrazioni di ozono a diversi livelli dell’atmosfera, sia a livello globale che regionale, fino a cinque giorni prima.

Nel 2023, il CAMS ha migliorato il suo sistema di modelling direttamente modellando la chimica stratosferica, offrendo nuove opportunità per prevedere e monitorare operativamente le specie che causano l’esaurimento dell’ozono nella stratosfera.

