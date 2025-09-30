Bulgaria, stop al gas russo entro il 2027: transito verso Ungheria e Slovacchia a rischio

La Bulgaria intende interrompere l’acquisto di gas russo entro la fine del 2027, il che comporterà principalmente la sospensione del suo transito verso l’Ungheria e la Slovacchia. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia bulgaro Zhecho Stankov in un’intervista al quotidiano Politico ripresa dall’agenzia Tass. “In quanto Stato membro dell’Ue, la Bulgaria allinea le proprie azioni alla legislazione e alle politiche europee, compresa la proposta di eliminazione graduale (delle risorse energetiche russe) entro la fine del 2027”, ha affermato il ministro.

“Entro il 1° gennaio 2028, il consumo di Gas russo in tutta Europa dovrebbe essere completamente eliminato”, ha osservato Stankov. “Non si prevede che l’Ungheria e la Slovacchia dovranno affrontare sfide in materia di sicurezza energetica” perché saranno in grado di trovare rotte alternative per l’acquisto di gas, secondo lui. La Bulgaria è anche impegnata in “discussioni con i nostri colleghi della regione sulle opportunità di gare d’appalto congiunte per contratti a lungo termine per il passaggio di GNL statunitense” attraverso il paese, ha affermato Stankov.

Nuovo pacchetto di sanzioni

Il possibile schema entrerà in vigore a partire dal prossimo anno, ha aggiunto. Il 19 settembre, il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato le proposte della Commissione per il 19° pacchetto di sanzioni anti-russe. Nello specifico, queste includono l’abbandono da parte dell’Ue delle importazioni di Gnl russo entro gennaio 2027 e misure contro le criptovalute e le banche.