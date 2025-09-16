Buone notizie dalla WMO: lo strato di ozono “si sta rimarginando”

Il Bollettino dell’Ozono dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM, in inglese World Meteorological Organization, WMO) riporta che il basso livello di riduzione dell’ozono osservato nel 2024 era in parte dovuto a fattori atmosferici naturali che determinano fluttuazioni annuali. Tuttavia, il trend positivo a lungo termine riflette il successo di un’azione internazionale concertata. L’Ozone Bulletin è stato pubblicato in occasione della Giornata mondiale dell’ozono, oggi 16 settembre, e in occasione del 40° anniversario della Convenzione di Vienna, che ha riconosciuto l’esaurimento dell’ozono stratosferico come un problema globale e ha fornito il quadro per mobilitare la cooperazione internazionale nella ricerca sull’ozono, nelle osservazioni sistematiche e nelle valutazioni scientifiche.

“Quarant’anni fa, le nazioni si sono unite per compiere il primo passo nella protezione dello strato di ozono, guidate dalla scienza e unite nell’azione“, ha affermato il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres. “La Convenzione di Vienna e il suo Protocollo di Montreal sono diventati un punto di riferimento per il successo multilaterale. Oggi, lo strato di ozono si sta rimarginando. Questo risultato ci ricorda che quando le nazioni ascoltano gli avvertimenti della scienza, il progresso è possibile“.

Ad oggi, il Protocollo di Montreal ha portato all’eliminazione graduale di oltre il 99% della produzione e del consumo di sostanze controllate che riducono lo strato di ozono, utilizzate nella refrigerazione, nell’aria condizionata, nelle schiume antincendio e persino nella lacca per capelli. Di conseguenza, lo strato di ozono è ora sulla buona strada per tornare ai livelli degli anni ’80 entro la metà di questo secolo, sottolinea la WMO, riducendo significativamente i rischi di cancro della pelle, cataratta e danni all’ecosistema dovuti all’eccessiva esposizione ai raggi UV.

“Il tema della Giornata Mondiale dell’Ozono è “Dalla Scienza all’Azione Globale”. Rispecchia lo slogan del 75° anniversario dell’OMM, “Scienza per l’Azione”. Non è una coincidenza“, ha affermato la Segretaria Generale WMO, Celeste Saulo. “La ricerca scientifica della WMO sullo strato di ozono risale a decenni fa. È sostenuta da fiducia, collaborazione internazionale e impegno per il libero scambio di dati, tutti pilastri dell’accordo ambientale di maggior successo al mondo“.

Obiettivi di sviluppo sostenibile

Il Bollettino sull’Ozono della WMO fa parte di una serie di prodotti pubblicati dal Programma Global Atmosphere Watch della WMO per fornire informazioni per l’elaborazione delle politiche. Gli scienziati hanno lanciato l’allarme per la prima volta nel 1975, quando la WMO ha pubblicato una dichiarazione intitolata “Modifica dello strato di ozono dovuta alle attività umane e possibili conseguenze geofisiche”.

“Nonostante il grande successo del Protocollo di Montreal nei decenni successivi, questo lavoro non è ancora terminato e rimane essenziale che il mondo continui a monitorare attentamente e sistematicamente sia l’ozono stratosferico sia le sostanze che lo riducono e i loro sostituti“, ha affermato Matt Tully, presidente del gruppo consultivo scientifico delle WMO sull’ozono e le radiazioni UV solari.

Proteggere lo strato di ozono e quindi la salute umana, ambientale e agricola ha consentito progressi significativi verso il raggiungimento di molti degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, tra cui l’SDG 3 (Salute e benessere), l’SDG 13 (Lotta contro il cambiamento climatico), l’SDG 2 (Fame zero) e l’SDG 15 (Vita sulla terra).

Lo strato di ozono nel 2024

Secondo il Bollettino della WMO, la copertura totale di ozono stratosferico è risultata maggiore in gran parte del globo rispetto agli anni precedenti. La profondità del buco dell’ozono antartico del 2024 – che si manifesta sull’Antartide ogni primavera – era inferiore alla media del periodo 1990-2020, con un deficit massimo di massa di ozono (OMD) di 46,1 milioni di tonnellate il 29 settembre. Era inferiore ai buchi relativamente grandi registrati tra il 2020 e il 2023.

L’inizio è stato relativamente lento e si è osservato un impoverimento ritardato dell’ozono per tutto il mese di settembre, seguito da una ripresa relativamente rapida dopo il raggiungimento del deficit massimo.

“Questo persistente e tardivo inizio è stato identificato come un’indicazione solida del recupero iniziale del buco dell’ozono in Antartide“, si legge nel Bollettino.

L’importanza del monitoraggio

A supporto del Protocollo di Montreal, la comunità guidata dalla WMO ha sviluppato e implementato principi guida per le reti di monitoraggio dell’ozono e dei raggi ultravioletti (UV). Questi principi mirano a garantire un’ampia copertura osservativa, definire standard per le operazioni, l’elaborazione dei dati e le calibrazioni e promuovere una rete in cui gli scienziati si incontrano, scambiano conoscenze, ricevono formazione ed esplorano opportunità di collaborazione.

Questo approccio si è dimostrato prezioso per consentire osservazioni efficaci e pertinenti alle politiche ed è una delle chiavi del successo del Protocollo di Montreal, secondo uno degli articoli del Bollettino che esamina gli strumenti di misurazione e le campagne di confronto.

Emendamento di Kigali

Un altro articolo del Bollettino ripercorre le origini e i progressi della Convenzione di Vienna e del Protocollo di Montreal, nonché il successivo emendamento di Kigali del 2016, che impegnava i firmatari a ridurre gli idrofluorocarburi, potenti gas serra utilizzati come sostituti delle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.

Con l’emendamento ratificato finora da 164 parti, la riduzione graduale sta procedendo secondo i programmi concordati e si prevede che eviterà fino a 0,5 °C di riscaldamento globale entro la fine del secolo.

Comitato di valutazione scientifica

Il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente e la WMO sostengono congiuntamente una valutazione scientifica quadriennale dell’esaurimento dell’ozono, che raccoglie e valuta le migliori conoscenze scientifiche disponibili.

Se le politiche attuali rimarranno in vigore, si prevede che lo strato di ozono tornerà ai valori del 1980 (prima della comparsa del buco nell’ozono) entro il 2066 circa sull’Antartide, entro il 2045 sull’Artico ed entro il 2040 per il resto del mondo, secondo la valutazione più recente del 2022. La prossima valutazione sarà effettuata nel 2026.