Buongiorno, Buon 1 Settembre 2025! Immagini nuove e frasi originali

Buongiorno e Buon 1° Settembre 2025! Inizia oggi il mese che da sempre è simbolo di “rientro”, che si tratti del lavoro, della scuola o di nuovi progetti personali. Dopo le vacanze estive, molti tornano alle proprie abitudini quotidiane, ritrovando la routine con energia rinnovata. Settembre è il momento ideale per ricominciare con entusiasmo, fissare nuovi obiettivi e darsi la possibilità di crescere. Un mese di passaggio che porta con sé aria di cambiamento e nuove opportunità.
Buongiorno e Buon 1 Settembre 2025, immagini nuove e frasi originali
Per l’occasione, proponiamo una selezione di immagini (gallery in alto) da condividere oggi per augurare il “Buongiorno” e un “Buon 1 Settembre“. Di seguito tante frasi originali.
- 🌞 Buongiorno e Buon 1° Settembre! Che questo nuovo mese ti porti energia e serenità.
- Un caldo abbraccio per iniziare al meglio Settembre: buon rientro e buon giorno!
- Buon 1° Settembre! Che sia l’inizio di un mese ricco di soddisfazioni e nuove opportunità.
- 🌻 Buongiorno! Settembre è arrivato con la sua aria fresca e i suoi nuovi inizi.
- Che questo 1° Settembre ti porti sorrisi e tanta voglia di ripartire!
- Buongiorno e felice Settembre: un mese che sa di rinascita e cambiamento.
- ☕ Buon 1° Settembre! Inizia la giornata con la carica giusta per affrontare questo nuovo mese.
- Settembre è arrivato: che sia per te un mese di pace, gioia e traguardi raggiunti!
- Buongiorno! Oggi inizia un capitolo nuovo: che il 1° Settembre sia luminoso come i tuoi sogni.
- 🍂 Buon Settembre! Che questo primo giorno sia l’inizio di una splendida avventura.
- Buongiorno e Buon 1° Settembre: ricomincia il ritmo, ma anche la possibilità di creare qualcosa di bello.
- Un pensiero positivo per te in questo 1° Settembre: che il mese ti sorrida.
- Buongiorno! Che la magia del 1° Settembre ti accompagni in tutto ciò che fai.
- 🌟 Buon 1° Settembre: che sia un mese di crescita, coraggio e nuove emozioni.
- Buongiorno e buon inizio Settembre! Che ogni giorno ti porti un motivo per sorridere.
Ecco i proverbi più noti
Sono davvero tanti i proverbi aventi per protagonisti questo mese che segna l’ultima fase della stagione estiva. Eccone qualche esempio:
- “Se in settembre senti tonare tini e botti puoi preparare”
- “Di settembre la notte col dì contende”
- “La pioggia di settembre è veleno per l’uva”
- “A settembre pioggia e luna, è dei funghi la fortuna”
- “Quando la cicala canta in settembre, non comprare grano da vendere”
- “Aria settembrina fresco la sera e fresco la mattina”
- “Brache, tele e meloni in settembre non son boni”
- “Da settembre prima la bianca, che di perdere è già stanca”
- “Ogni uccello di settembre è beccafico”
- “Se fa bello per San Gorgone (6 settembre) la vendemmia va benone”
- “Se piove per San Gorgonio (9 settembre), tutto l’ottobre è un demonio”
- “A settembre chi è esperto non viaggia mai scoperto”
- “Per Santa Eufemia (16 settembre) comincia la vendemmia”
- “Per Santa Croce (14 settembre) la pertica sul noce”
- “Chi ara il campo a settembre, fa un bel solco e poi spende”
- “Settembre, mare caldo e asciutto, matura ogni frutto”
- “Alla luna di settembre, l’uva e il fico pende”
- “Equinozio di settembre, la notte al giorno contende”
- “L’uva settembrina è fragola zuccherina”
- “Quel che fa maggio fa settembre”
- “Dopo la festa di settembre, lesto lesto viene l’inverno”
- “Settembre è il lunedì dell’anno”
- “Per San Cipriano (16 settembre) semina in costa e semina piano”
- “San Matteo (21 settembre)addolcisce i grappoli”
- “Il 29 settembre se gli angeli si bagnano le ali, piove fino a Natale”
- “Per San Michele (29 settembre) l’uva è come il miele”