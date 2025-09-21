Buongiorno, Buon Autunno 2025! Immagini nuove e frasi originali

Il 22 settembre 2025 l’Equinozio segna l’arrivo dell’Autunno, stagione di passaggio e mutamento. La natura si veste di sfumature calde e avvolgenti: il verde lascia spazio ai rossi, agli aranci e ai gialli che dipingono paesaggi incantevoli. L’aria si fa più frizzante e invita alla riflessione, mentre i profumi di terra umida e di legna che arde si diffondono nell’atmosfera. Le giornate si accorciano lentamente, illuminate da tramonti dorati che annunciano il tempo delle raccolte, delle prime tisane fumanti e delle serate trascorse al tepore della casa.

Buongiorno e Buon Autunno 2025, immagini nuove e frasi originali

È un’ottima occasione per dare il benvenuto all’Autunno augurando il “Buongiorno” alle persone care. Nella gallery in alto le immagini più belle da condividere il 22 settembre, di seguito curiosità, frasi, citazioni e tanti video.

Di seguito 10 frasi originali per augurare “Buongiorno” e “Buon inizio autunno”:

🌅 Buongiorno! Che questo autunno porti con sé colori caldi e giornate piene di serenità.

☕ Buon risveglio! Inizia la stagione delle tisane, dei tramonti dorati e dei sorrisi raccolti come frutti maturi.

🍂 Buongiorno e buon autunno! Che ogni foglia che cade ti ricordi la bellezza del cambiamento.

🌻 Un dolce buongiorno! L’autunno è arrivato per regalarci silenzi, profumi e nuovi inizi.

✨ Buon giorno d’autunno! Che la freschezza dell’aria e i colori della natura illuminino la tua giornata.

🍁 Buongiorno! Lasciati avvolgere dalla magia dell’autunno e dal suo ritmo più lento e accogliente.

🌞 Che questo buongiorno porti luce e che il nuovo autunno sia colmo di pace e piccoli momenti felici.

🕊️ Buona giornata! Con l’arrivo dell’autunno, ti auguro introspezione serena e gioie semplici.

🔥 Buongiorno! L’autunno è il tempo del tepore, delle carezze del sole e delle serate intime: vivilo appieno.

🍇 Buon giorno e buon inizio d’autunno! Che sia una stagione di raccolta non solo nei campi, ma anche nel cuore.

Vuoi che te le adatti in uno stile più formale (per lavoro) o più affettuoso (per amici e famiglia)?

Citazioni e proverbi per l’Equinozio

Nessuna bellezza di primavera, nessuna bellezza estiva ha la grazia che ho visto in un volto autunnale. (John Donne)

L’autunno è una stagione saggia e di buoni consigli. (Félix-Antoine Savard)

L’autunno è sempre stata la mia stagione preferita. Il tempo in cui tutto esplode con la sua ultima bellezza, come se la natura si fosse risparmiata tutto l’anno per il gran finale. Non ho mai pensato di avere paura dell’autunno. (Lauren DeStefano)

Adoro l’autunno, con la sua varietà di verdure da abbinare in piatti deliziosi. (Isa Chandra Moskowitz)

Autunno, stagione sleale. (Gesualdo Bufalino)

Bisogna che la tua pagina sull’autunno ti dia lo stesso piacere che ti darebbe passeggiare sulle foglie morte. (Jules Renard)

Come un sentiero d’autunno: appena è tutto spazzato, si copre nuovamente di foglie secche. (Franz Kafka)

D’autunno l’infermità si addensa, come le nuvole in cielo, e molti mali che l’estate aveva assopito si risvegliano. (Theodore Francis Powys)

In autunno le forme acquistano una plastica maturità – la primavera è pittrice, l’autunno è scultore. (Ernst Jünger)

Per quanto ognuno veda l’autunno come una stagione già vissuta, la primavera è sempre, a tutti, una rinascita. (Theodore Francis Powys)

Se io preferisco tanto l’autunno alla primavera, è perché in autunno si guarda il cielo — in primavera la terra. (Søren Kierkegaard)

Si sta come | d’autunno | sugli alberi | le foglie. (Giuseppe Ungaretti)

Dall’altra parte della terra il sole che qui si cela dietro l’orizzonte, là emerge dalla notte. Così l’autunno ha un suo corrispondente in una lontana primavera. (Adriana Zarri)

L’inverno è morto; la primavera è pazza; l’estate è allegra e l’autunno è saggio! (Mehmet Murat ildan)

L’autunno è una seconda primavera, quando ogni foglia è un fiore. (Albert Camus)

In autunno, la vigna vergine arrossisce di fronte agli alberi che si denudano. (Sylvain Tesson)

L’autunno è il momento ideale per tenere conto di ciò che abbiamo fatto, di ciò che non abbiamo fatto, e di ciò che vorremmo fare il prossimo anno.

Per questo preferisco di gran lunga l’autunno alla primavera, perché in autunno si guarda il cielo. In primavera la terra. (Soren Kierkegaard)

L’autunno ha più oro in tasca rispetto a tutte le altre stagioni. (Jim Bishop)

In autunno, non andare dai gioiellieri a vedere l’oro; vai nei parchi! (Mehmet Murat ildan)

Di tutte le stagioni, l’autunno è quella che offre di più all’uomo e chiede di meno. (Hal Borland)

L’autunno è la stagione più dolce, e quello che perdiamo in fiori lo guadagniamo in frutti. (Samuel Butler)

L’autunno è il silenzio prima dell’inverno. (Proverbio francese)

L’autunno è la primavera dell’inverno. (Henri de Toulouse-Lautrec)

In autunno, il rumore di una foglia che cade è assordante perché con lei precipita un anno. (Tonino Guerra)

Penso che l’autunno sia più uno stato d’animo che una stagione. (F. Nietzsche)

Settembre è ricco di proverbi, molti dei quali legati alla vendemmia e alle condizioni meteo: