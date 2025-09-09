Burgum a Gastech 2025: “grazie a Meloni per la leadership sulla sicurezza energetica”

“Vorrei ringraziare Giorgia Meloni per la leadership e collaborazione espressa e manifestata nel costruire principalmente la sicurezza energetica per noi. Ieri ci siamo riuniti a Roma con il ministro Pichetto Fratin e abbiamo firmato un impegno per rafforzare ulteriormente i nostri legami e consolidare la dichiarazione congiunta firmata da Trump e Meloni lo scorso aprile, per cooperare e rafforzare la sicurezza energetica e promuovere l’innovazione nel campo dell’energia con il gas lng e con utilizzo dell’AI”. Così Douglas Burgum, segretario all’Interno degli Stati Uniti, intervenendo a Gastech 2025. Secondo Burgum “è veramente molto importante partecipare oggi a questo evento, per dare continuità alla collaborazione.

Vorrei ringraziare anche l’ambasciatore italiano per la collaborazione con gli Stati Uniti, per i nuovi progressi che avremo nel futuro. E per tutti i partner voglio dire che gli Stati Uniti hanno un ruolo sempre più importante e sono partner affidabile per innovazione e per le tecnologie. Dobbiamo parlare di collaborazione, di alleanze.Trump ha dimostrato quanto importante sia la costruzione dalla pace Fin dall’inizio della sua amministrazione Trump ha profuso un grande impegno nella costruzione della pace”.