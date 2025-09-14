Caccia del Norad intercetta un aereo sopra il golf club di Trump a Bedminster

Un caccia del Norad, il comando americano per la difesa aerospaziale, ha intercettato un aereo che ha sorvolato ieri lo spazio aereo sopra il golf club del presidente Donald Trump a Bedminster, nel New Jersey, provocando il lancio di razzi di segnalazione. Lo ha reso noto il Norad in un comunicato, precisando che “questa intercettazione è stata preceduta da un’altra violazione avvenuta in precedenza nella stessa giornata, a cui si sono aggiunte altre due violazioni domenica mattina, portando il totale a 4 incursioni non autorizzate nel corso di sabato e domenica”.