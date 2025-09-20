Caccia polacchi in volo dopo l’attacco russo: allerta lungo il confine con Varsavia

Varsavia ha fatto alzare in volo i suoi caccia oggi all’alba dopo che la Russia ha lanciato un massiccio attacco aereo in Ucraina, con raid che hanno preso di mira target nei pressi del confine occidentale con la Polonia. Lo ha reso noto la Difesa polacca che, in un post su X, ha spiegato che “a causa dell’attività dell’aviazione russa, che sta conducendo attacchi nel territorio ucraino, l’aviazione polacca e degli alleati ha iniziato operazioni nel nostro spazio aereo”.

“Coppie di caccia si sono alzate in volto e i sistemi di difesa aerea di terra e quelli di ricognizione e radiolocalizzazione sono stati messi in massima operatività”, prosegue il post.