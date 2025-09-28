Cacciatore muore tragicamente nel tentativo di recuperare una preda

Dopo un’ora di ricerche, lo hanno individuato lungo un canale roccioso, dov’era probabilmente scivolato, complice il terreno bagnato, per alcune centinaia di metri. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata dunque poco dopo le 11, da parte dei due cacciatori. La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre un’operatore della Stazione di Trento Monte Bondone del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino e altri due della Stazione di Molveno si mettevano a disposizione nelle rispettive piazzole.

Arrivato sul posto insieme al tecnico di elisoccorso, il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Ottenuto il nulla osta delle autorità per la rimozione della salma, il corpo dell’uomo – ricomposto ed imbarcato sull’elicottero grazie all’aiuto dei due soccorritori della Stazione di Molveno, prelevati nel frattempo dal velivolo e portati in quota – è stato elitrasportato al campo sportivo di Terlago, alla presenza dei Carabinieri di Vallelaghi e dei Vigili del Fuoco Volontari.