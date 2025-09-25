Calcio in lutto, ex Arsenal muore dopo un grave infortunio cerebrale: il dramma dopo la partita

Billy Vigar, ex calciatore delle giovanili dell’Arsenal, è tragicamente deceduto a seguito di un grave infortunio cerebrale subito durante una partita della Isthmian League. Il giovane calciatore, 21 anni, stava giocando con il Chichester City nella settima divisione inglese quando, nel corso di un incontro contro il Wingate & Finchley, ha subito un violento impatto contro un muro di cemento mentre cercava di impedire che il pallone uscisse dal campo. L’incidente è avvenuto sabato scorso. Dopo essere stato trasportato in ospedale e posto in coma indotto, Vigar ha subito un intervento chirurgico martedì, nella speranza di aiutarlo nella sua ripresa. Purtroppo, le sue condizioni sono peggiorate e, nonostante gli sforzi dei medici, il giovane calciatore è deceduto giovedì mattina.

Il Chichester City ha confermato la tragica notizia attraverso un comunicato ufficiale sui social media, esprimendo profondo cordoglio: “con grande tristezza dobbiamo confermare la morte di Billy Vigar. Chiediamo che la privacy della sua famiglia sia rispettata in questo momento così difficile. Riposa in pace Billy. Sarai per sempre nel cuore di tutti noi”. In segno di rispetto, la partita programmata per sabato contro il Lewes è stata posticipata.

Gli altri messaggi

La famiglia di Billy ha voluto condividere un messaggio attraverso il club, esprimendo il dolore per la perdita: “dopo aver subito un grave infortunio cerebrale sabato scorso, Billy è stato posto in coma indotto. Martedì è stato sottoposto a un intervento chirurgico per tentare di migliorare le sue condizioni, ma l’infortunio è stato troppo grave e purtroppo è venuto a mancare giovedì mattina”.

La notizia ha sconvolto l’intero mondo del calcio, con messaggi di cordoglio che sono arrivati da più parti, incluso l’Arsenal, club in cui Billy Vigar aveva iniziato la sua carriera. L’Arsenal ha dichiarato: “tutti noi siamo devastati dalla notizia della morte di Billy Vigar. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi cari in questo momento così difficile”.

Vigar aveva fatto parte dell’Academy dell’Arsenal dal 2017, firmando un contratto professionale nel 2022. Era descritto come un “attaccante potente e versatile”. Nonostante il suo talento, non aveva mai avuto l’opportunità di giocare con la prima squadra, ma aveva trascorso dei periodi in prestito con il Derby County Under-21, l’Hastings e l’Eastbourne Borough. Anche il Derby County ha espresso il suo cordoglio, ricordando il periodo trascorso dal giovane calciatore con la squadra Under-21 durante la stagione 2022-2023.

Nel frattempo, la Isthmian League Premier Division, dove gioca il Chichester, ha annunciato che tutte le partite di questo fine settimana inizieranno con un minuto di silenzio, e i calciatori indosseranno braccialetti neri in memoria di Billy Vigar.