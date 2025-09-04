Campania, vasto incendio di sterpaglie tra Giugliano e Qualiano

MeteoWeb

Un vasto incendio di sterpaglie è in corso sulla circumvallazione esterna tra i comuni di Giugliano e Qualiano, direzione Lago Patria, in provincia di Napoli. L’incendio sta provocando un’enorme nube di fumo nero, visibile a grande distanza. I Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania stanno intervenendo sul posto, dove sono in arrivo i Vigili del Fuoco.