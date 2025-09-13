Campi Flegrei, la precisazione dell’INGV in merito allo studio pubblicato su Solid Earth

“In riferimento allo studio recentemente pubblicato sulla rivista scientifica Solid Earth dal titolo “Time changes during the last 40 years in the Solfatara magmatic–hydrothermal system (Campi Flegrei, Italy): new conceptual model and future scenarios” (Marini et al., 2025), l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) precisa quanto segue: allo studio in questione non hanno partecipato ricercatori dell’INGV. La presenza di affiliazioni riportate nel lavoro non corrisponde a una effettiva partecipazione istituzionale dell’INGV alla ricerca.

Le interpretazioni scientifiche e i modelli proposti nello studio rappresentano esclusivamente il punto di vista degli autori e non sono condivisi dall’INGV, che conduce da decenni attività di sorveglianza e ricerca ai Campi Flegrei con metodologie e risultati consolidati dalla comunità scientifica internazionale. L’INGV conferma il proprio impegno a fornire informazioni scientifiche basate su dati validati e su un’analisi condivisa a livello istituzionale e internazionale, nell’ottica di garantire la massima correttezza e trasparenza nei confronti delle autorità e della popolazione”, si legge in una nota.