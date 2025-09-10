Campolattaro, al via i lavori all’invaso: 48 milioni di metri cubi d’acqua per l’agricoltura

“L’avvio dei lavori all’invaso di Campolattaro per la distribuzione sul territorio della risorsa idrica, trattenuta dalla diga, pone l’auspicata parola fine ad una delle grandi incompiute del nostro Paese. Se da un lato, infatti, proponiamo un Piano Nazionale di Bacini Multifunzionali, dall’altro sosteniamo la necessità di efficientare e laddove necessario completare l’esistente”. A dichiararlo è Massimo Gargano, Direttore Generale dell’Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), presente alla cerimonia svoltasi a Ponte, in provincia di Benevento.

“Oggi, a Campolattaro si apre una pagina nuova per l’economia del territorio e di cui va dato atto alla determinazione del Governo e del Vicepremier, Matteo Salvini, coadiuvato dal Commissario Straordinario, Attilio Toscano e dall’impegno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, unitamente alla volontà delle realtà locali, fra le quali un ruolo di primo piano ricopre il Consorzio di bonifica Sannio Alifano. La realizzazione del masterplan irriguo, attualmente in fase di conclusiva definizione, permetterà, grazie ad impianti irrigui ed acquedotti rurali moderni ed efficienti, l’utilizzo di circa 48 milioni di metri cubi annui a servizio delle aree agricole della provincia di Benevento, valorizzando la qualità dei prodotti e della zootecnia attraverso la garanzia dei necessari fabbisogni d’acqua.

La superficie irrigata sarà più che quadruplicata, raggiungendo i 18.000 ettari, garantendo maggiore sicurezza di reddito ad agricoltori che, è bene sempre ricordarlo, producono cibo in un territorio, quello campano, dalle straordinarie e più volte dimostrate potenzialità”.