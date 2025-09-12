Canada, il governo valuta la rimozione del limite federale alle emissioni del settore petrolifero e del gas

Il governo canadese sta discutendo con le compagnie energetiche e l’Alberta per eliminare il limite federale alle emissioni del settore petrolifero e del gas del Paese, a condizione che l’industria e la provincia riducano la propria impronta di carbonio in altri modi. Lo hanno affermato tre fonti a conoscenza dei colloqui. Le fonti hanno detto che il governo del primo ministro Mark Carney ha discusso la rimozione del limite con le compagnie petrolifere e la principale provincia produttrice di petrolio del Canada, a condizione che facciano altre concessioni ambientali. Il limite alle emissioni canadesi non è ancora stato implementato per legge. Tuttavia, la sua introduzione è stata ampiamente condannata dalle compagnie petrolifere e del gas canadesi, secondo cui le costringerà a ridurre la produzione.

Carney – che ha vinto le elezioni ad aprile promettendo di proteggere l’economia canadese dai dazi statunitensi – è stato critico per essersi allontanato dalla precedente enfasi del suo Partito Liberale sull’ambiente. “Il tono del suo governo è cambiato in modo significativo rispetto a poche settimane fa”, hanno riferito le fonti, aggiungendo che fino a poco tempo fa i funzionari avevano suggerito che il limite alle emissioni sarebbe rimasto in vigore. Durante la campagna elettorale, Carney ha dichiarato che avrebbe mantenuto il limite alle emissioni, la cui entrata in vigore non è prevista prima del 2030. Il suo predecessore Justin Trudeau ha pubblicato la bozza di regolamento per il limite lo scorso novembre.

Le anticipazioni sui colloqui

Secondo le fonti, i colloqui in corso potrebbero portare all’abolizione del tetto alle emissioni nell’ambito di una più ampia “strategia di competitività climatica”, che il governo federale intende presentare entro la fine dell’autunno. L’ufficio di Carney ha indirizzato l’agenzia Reuters al Dipartimento federale dell’ambiente, che ha affermato che il governo sta esaminando il feedback sul tetto alle emissioni. Sebbene i meccanismi come i tetti possano svolgere un ruolo nella costruzione di un futuro che riduce le emissioni, “non ci arriveremo solo attraverso la regolamentazione”, ha affermato un portavoce del Dipartimento dell’ambiente.

“Il nuovo governo canadese è impegnato in una politica climatica unificante, credibile e prevedibile, che riduca le emissioni, stimoli gli investimenti e costruisca l’economia del futuro”, si legge nella nota. Il ministro canadese delle Risorse Naturali, Tim Hodgson, ha rifiutato di discutere i dettagli dei negoziati, ma ha detto che il governo federale è impegnato a fornire energia pulita e convenzionale in modo ecologicamente responsabile: “quello che posso dirvi è che il nostro governo si concentra sui risultati, non su come raggiungerli”, ha spiegato.

Secondo due fonti, “qualsiasi iniziativa ad eliminare il limite sarà subordinata al rinnovo e al serio impegno dell’Alberta e del settore petrolifero per la riduzione delle emissioni, incluso il proseguimento del progetto di cattura e stoccaggio del carbonio Pathways”. La nuova strategia canadese per la competitività climatica si concentrerà “sui risultati, anziché sugli obiettivi e sugli investimenti anziché sui divieti”, ha dichiarato Carney questa settimana durante un incontro del partito liberale al governo ad Edmonton. Il petrolio e il gas sono i settori più inquinanti del Canada e le loro emissioni continuano ad aumentare a causa della crescente produzione nella regione delle sabbie bituminose del paese.

Ottawa probabilmente non rispetterà il suo impegno internazionale sul clima di ridurre le emissioni di gas serra del 40-45% rispetto ai livelli del 2005 entro il 2030, a meno che il settore petrolifero e del gas non intensifichi gli sforzi per decarbonizzare. In base ai termini del limite, il governo federale richiederebbe al settore petrolifero e del gas di ridurre le emissioni entro il 2030 a 137 milioni di tonnellate, il 37% in meno rispetto ai livelli del 2022.