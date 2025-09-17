Capri al centro dell’innovazione: oggi si inaugura la “European Fuel Cells and Hydrogen Conference”

Ha preso il via oggi a Capri uno degli appuntamenti più attesi a livello mondiale nel settore dell’idrogeno, la European Fuel Cells and Hydrogen Conference – Piero Lunghi, giunta all’11a edizione, che quest’anno ha come titolo “Idrogeno: dalla visione alla realtà – cosa manca?”.

Fino a venerdì 19 saranno presentati oltre 300 contributi tecnico-scientifici di università, centri di ricerca, imprese e istituzioni provenienti da tutto il mondo su temi quali: produzione e stoccaggio dell’idrogeno; celle a combustibile per trasporti e industria; applicazioni per settori più difficili da decarbonizzare (cosiddetti hard to abate); modelli economici e strategie politiche globali.

ENEA presiede i lavori con Viviana Cigolotti, responsabile della Divisione Tecnologie e vettori per la decarbonizzazione accumuli, idrogeno, mobilità, CCUS e usi finali del Dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili.

Alla sessione plenaria di apertura sono intervenuti, tra gli altri, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e il direttore generale ENEA, Giorgio Graditi.

“Ringrazio ENEA, eccellenza italiana della ricerca, per il ruolo di primo piano in questa Conferenza internazionale su un tema di rilievo, ovvero l’idrogeno come pilastro fondamentale della transizione energetica”, ha affermato il ministro Pichetto Fratin. “L’Italia ha già definito la sua Strategia nazionale, nella quale è fortemente presente l’idrogeno. Negli ultimi anni il settore è cresciuto, ma c’è un forte bisogno di sviluppare un mercato solido, da accompagnare con nuovi investimenti”.

“ENEA ha avviato le proprie attività di ricerca, sviluppo e innovazione sull’idrogeno e i suoi usi finali già prima degli anni 2000, mantenendole e potenziandole negli anni anche in un contesto caratterizzato da fasi alterne di entusiasmo e scetticismo”, ha osservato il direttore generale Graditi. “Oggi, in un momento in cui l’idrogeno è riconosciuto a livello internazionale come un vettore energetico strategico per la transizione energetica, ENEA consolida il proprio ruolo di riferimento a livello nazionale e internazionale e rinnova e rafforza ulteriormente il proprio impegno a supporto dell’intera filiera, promuovendone l’adozione su larga scala come uno degli elementi chiave per la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio”.

Organizzata da ATENA scarl, ENEA, Università della California – Irvine e Università di Napoli “Parthenope”, la conferenza rappresenta una piattaforma privilegiata e di alta qualificazione di confronto e dibattito tra scienza, industria, istituzioni e stakeholder per individuare le azioni, le misure e gli interventi prioritari al fine di favorire lo sviluppo di un ecosistema dell’idrogeno.