Casapulla, incendio in una villetta: vigile del fuoco ferito durante l’intervento

Un vigile del fuoco è rimasto lievemente ferito nel corso di un intervento a Casapulla, in provincia di Caserta, per un incendio divampato in un’abitazione. Le fiamme, hanno scoperto i Vigili del Fuoco giunti sul posto, avevano interessato il piano terra di una villetta: il rogo era scoppiato in una cameretta, propagandosi poi in tutto l’appartamento. I pompieri sono entrati nell’abitazione per domare l’incendio, e sono stati aiutati anche da un’autobotte proveniente dalla sede centrale del Comando; i danni sono stati così limitati, e le fiamme non hanno coinvolto il piano di sopra.

Il bilancio: in vigile del fuoco ferito

Nessuno è rimasto coinvolto nell’incendio in quanto l’appartamento era vuoto quando è scoppiato il rogo; un vigile è rimasto però lievemente ferito.