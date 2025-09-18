Caserta, trovato il corpo senza vita del sub disperso a Castel Volturno

La Guardia Costiera ha ritrovato il corpo di Giuseppe Izzo, il sub 66enne, originario di Torre del Greco, scomparso la mattina del 16 settembre nel mare di Castel Volturno (Caserta), di fronte ad un lido, mentre era impegnato con un amico in una battuta di pesca all’arenicola, un verme ricercato perché usato come esca per la pesca. Le ricerche sono andate avanti, con l’utilizzo di natanti e velivoli, per quasi 48 ore. Si ipotizzava che l’uomo fosse scomparso nei pressi di una scogliera di fronte allo stabilimento, punto dove la profondità può essere minima, tra un metro e un metro e mezzo, o toccare i tre metri. In effetti è proprio lì che la vedetta della Guardia Costiera lo ha ritrovato.

Ieri il mare era mosso e proprio la corrente ha spostato il corpo, che era rimasto sepolto dalla sabbia del fondale, permettendone il ritrovamento questa mattina. La salma è stata portata all’Istituto di medicina legale di Caserta per l’autopsia.