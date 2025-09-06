Caso importato di Dengue a Pesaro: scatta la disinfestazione in città

Si rivede la Dengue a Pesaro. Lo comunica il Comune dopo a seguito della segnalazione dell’Azienda sanitaria territoriale (Ast) “di un caso accertato (importato) di Dengue”. Da questa notte dalle ore 3 (fino alle 7 circa) del 7 settembre, “Aspes effettuerà interventi di disinfestazione in zona Loreto e nei pressi del Pronto soccorso”, sottolinea il Comune di Pesaro. Quest’anno, secondo i dati Iss nelle Marche sono 4 i casi di Dengue – in totale sono 134 con 0 decessi in Italia – un numero bassissimo rispetto ai 200 del focolaio di Fano e Pesaro dello scorso anno, uno dei più grandi.