Cerca funghi e cade in un canalone sotto gli occhi della figlia: soccorsi nel Verbano

Intervento in emergenza del Soccorso Alpino nei boschi sopra Cursolo, nell’Alto Verbano, nel pomeriggio di oggi. Una donna, uscita con la figlia per cercare funghi, è scivolata in un canalone. La figlia, non riuscendo a raggiungerla, ha allertato i soccorsi, dicendo che le condizioni sembrerebbero gravi vedendo la madre dall’alto. Sul posto sono intervenute le squadre del Soccorso Alpino con la stazione Valgrande e il gruppo di Vigezzo.

Le operazioni di soccorso risultano complesse a causa del terreno scosceso e della posizione in cui si trova la donna ferita. Al momento i tecnici sono impegnati nel raggiungerla e prestare le prime cure, organizzando l’eventuale evacuazione. Le condizioni della cercatrice di funghi non sono ancora state rese note.