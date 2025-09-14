Cerca funghi e cade in un canalone sotto gli occhi della figlia: soccorsi nel Verbano

L'incidente è avvenuto nei boschi sopra Cursolo: le operazioni di soccorso risultano complesse a causa del terreno scosceso e della posizione in cui si trova la donna ferita

Intervento in emergenza del Soccorso Alpino nei boschi sopra Cursolo, nell’Alto Verbano, nel pomeriggio di oggi. Una donna, uscita con la figlia per cercare funghi, è scivolata in un canalone. La figlia, non riuscendo a raggiungerla, ha allertato i soccorsi, dicendo che le condizioni sembrerebbero gravi vedendo la madre dall’alto. Sul posto sono intervenute le squadre del Soccorso Alpino con la stazione Valgrande e il gruppo di Vigezzo.

Le operazioni di soccorso risultano complesse a causa del terreno scosceso e della posizione in cui si trova la donna ferita. Al momento i tecnici sono impegnati nel raggiungerla e prestare le prime cure, organizzando l’eventuale evacuazione. Le condizioni della cercatrice di funghi non sono ancora state rese note.

