Cerveteri incantata dalla Luna Rossa: oltre 2mila persone alla Necropoli della Banditaccia

La magia dell’universo ha illuminato la notte di Cerveteri, regalando emozioni uniche a oltre duemila persone che hanno partecipato all’osservazione dell’Eclissi Totale di Luna presso la suggestiva Necropoli della Banditaccia, patrimonio mondiale UNESCO.

Lo spettacolo della Luna che, oscurata dall’ombra terrestre, si è tinta di rosso, ha trasformato l’antica città etrusca in un palcoscenico naturale, dove storia e scienza si sono incontrate sotto gli occhi di adulti e bambini. A guidare il pubblico in questa esperienza indimenticabile è stato il Gruppo Astrofili di Palidoro, che con competenza e passione ha illustrato tutte le fasi dell’eclissi, fornendo spiegazioni e strumenti di osservazione.

L’evento ha visto la collaborazione del Gruppo Archeologico Romano, rappresentato da Giuseppina Aiello e Giovanni Zucconi, e del Comune di Cerveteri, con la partecipazione del Sindaco Elena Gubetti, che ha voluto condividere con i cittadini e i visitatori la suggestione di questo fenomeno astronomico.

La serata è stata ulteriormente impreziosita dalla presenza della conduttrice televisiva Antonella Elia, che ha voluto vivere insieme ai presenti la magia della Luna Rossa.

Carlo Alvani ha curato la diretta streaming dell’evento seguita da centinaia di persone, e i fotografi Luciana Guariglia, Giuseppe Conzo, Marco D’Angelo, Paolo Giangreco Marotta, Chiara Tronci e Amedeo Lulli, Giacomo Marrani e Antonella Lombardozzi hanno immortalato con i loro scatti la bellezza del cielo e l’entusiasmo del pubblico.

L’appuntamento ha confermato ancora una volta quanto l’astronomia possa essere non solo scienza, ma anche cultura e condivisione, capace di unire comunità, famiglie e appassionati sotto un unico, straordinario cielo.