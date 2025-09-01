Cervia celebra il gravel: il 12 ottobre la 6ª Strade Bianche del Sale Fantini Club. Un viaggio nella Romagna tra mare, saline, colline e borghi incantati

MeteoWeb

L’anima gravel torna protagonista a Cervia: domenica 12 ottobre 2025 il Fantini Club accoglie cicliste e ciclisti da tutta Italia per la 6ª edizione della Strade Bianche del Sale Fantini Club, l’appuntamento autunnale imperdibile per chi ama i paesaggi autentici e la libertà senza cronometro. Con partenza alla francese tra le 7:45 e le 8:45 dallo storico stabilimento sulla spiaggia 182, la Strade Bianche del Sale Fantini Club è più di una cicloturistica: è un viaggio nella Romagna più vera, tra mare, saline, colline e borghi incantati.

Dal percorso “light” da 35 km fino a quello più sfidante da 120 km, tutti i 4 itinerari propongono un mix perfetto tra strade bianche e sentieri sterrati, passando per il suggestivo Parco della Salina di Cervia e salendo dolcemente verso l’entroterra romagnolo. Panorami mozzafiato, natura incontaminata e cultura locale renderanno ogni chilometro un’esperienza. Sui percorsi più lunghi saranno presenti quattro ristori, mentre l’emozionante arrivo sarà per tutti al Fantini Club, sulla finish line dell’IRONMAN Italy Emilia-Romagna: un tappeto rosso sul bagnasciuga, tra applausi e onde, per far sentire protagonisti fino all’ultimo metro. Poi il gran finale con il mitico pasta party vista mare, aperto anche agli accompagnatori.

I dettagli

Il weekend comincia già sabato 11 ottobre, con la seconda edizione della Pineta Social Ride: 40 km di puro divertimento, su percorso pianeggiante tra pinete e canali. Nessun cronometro, solo pedalate in compagnia alla scoperta del lato più rilassato delle “Strade Bianche di Romagna”. Nel pomeriggio del sabato, il Fantini Club si trasforma in un village ciclistico con il ritorno del Baldoni Bike Fest, in collaborazione con Baldoni Bike Shop Forlì. Una vera festa per gli amanti delle due ruote, con area expo “Gravel Village”, test bike, prodotti ed aperitivo con musica e intrattenimento.

Un appuntamento da non perdere, dunque, per vivere il mare, le saline e le colline in una due giorni che unisce sport, bellezza e passione.

Iscrizioni e info

Le iscrizioni alla 6a Strade Bianche del Sale Fantini Club sono aperte dal 5 giugno sul sito stradebianchedelsale.com. La quota di iscrizione di 20 euro (salirà a 25 euro per chi sceglierà di iscriversi dal 10 al 12 ottobre) comprende un ricco pacco gara, ristori sul percorso, pasta party finale e medaglia all’arrivo. Mentre la quota di iscrizione alla Social Ride del sabato è di 10 euro, scontata a 7 euro in combinata con la Strade Bianche del Sale.