Chevron e Israele lanciano il gasdotto Nitzana: nuova rotta energetica verso l’Egitto

La compagnia petrolifera statunitense Chevron ha siglato un accordo con l’operatore statale israeliano Israel Natural Gas per iniziare la costruzione di un nuovo gasdotto che trasporterà le forniture di gas dal giacimento Leviatano all’Egitto. Ad annunciarlo è stata la stessa Chevron. Tra circa tre anni, una volta terminati i lavori, il gasdotto – denominato Nitzana – trasporterà circa 600 milioni di piedi cubi di gas naturale al giorno. Secondo quanto riferito da Chevron, ciò dovrebbe portare la capacità totale di esportazione di Israele verso l’Egitto a oltre 2,2 miliardi di piedi cubi al giorno.

L’accordo di esportazione di gas

Il mese scorso, il giacimento israeliano offshore Leviathan ha firmato il più grande accordo di esportazione di gas di sempre dello Stato ebraico, relativo alla vendita di 130 miliardi di metri cubi di gas all’Egitto per 35 miliardi di dollari. L’accordo fa seguito a quello del 2019, in cui erano stati venduti circa 19 miliardi di metri cubi di gas. Il giacimento Leviathan, di proprietà di NewMed, Chevron e Ratio Energies, contiene stime riservate in 600 miliardi di metri cubi di gas.