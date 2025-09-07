Clima, Barbaro all’Africa Climate Summit 2 di Addis Abeba: protocolli e partenariati in Etiopia

Dall’8 al 10 settembre si terrà ad Addis Abeba, in Etiopia, la seconda edizione dell’Africa Climate Summit (ACS-2), ospitata dal Governo etiope in collaborazione con l’Unione Africana. L’appuntamento rappresenta una tappa cruciale nel percorso verso la COP30 per il continente africano, chiamato a definire priorità e impegni in materia di cambiamento climatico e sviluppo sostenibile, valorizzando soluzioni locali e promuovendo partenariati globali. Il Governo italiano sarà rappresentato dal sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica Claudio Barbaro, che prenderà parte ai lavori del vertice l’8 settembre con la partecipazione all’evento ‘COP30-IEA Dialogo di Alto Livello sulla Transizione Energetica’, riunione che coinvolgerà i responsabili delle decisioni in materia di energia e clima per contribuire a definire le attività, i risultati e gli esiti relativi all’energia della COP30.

Il 9 settembre, Barbaro e il Ministro della Pianificazione e dello Sviluppo dell’Etiopia Seyoum Meikonen Hailu, sottoscriveranno un Protocollo d’Intesa tra il MASE e il Ministero etiope della Pianificazione e dello Sviluppo, che darà avvio all’implementazione dell’Adaptation Accelerator Hub in Etiopia.

Nella stessa giornata, Barbaro interverrà al Dialogo di Alto Livello ‘Powering Africa’s Green Momentum’, dedicato a investimenti e partenariati per la transizione energetica, e parteciperà all’evento ‘Moving from Planning to Implementation: The Case for Channeling Significant Support for Adaptation Investment Planning and Readiness’, focalizzato sull’iniziativa Adaptation Accelerator Hub, pensata per sostenere i Paesi in via di sviluppo.

“La partecipazione italiana all’Africa Climate Summit 2 conferma l’impegno del Governo nel promuovere un approccio di partenariato equo e pragmatico con i Paesi africani, capace di generare crescita sostenibile e stabilità sociale”, si legge in una nota.