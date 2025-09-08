Clima, con il 4% di emissioni l’Africa chiede più fondi per l’adattamento

L’Africa, che emette solo il 4% dei gas serra mondiali ma vede la sua popolazione e la sua biodiversità soffrire a causa del riscaldamento globale, ha chiesto più fondi per l’adattamento in nome della “giustizia climatica”. L’Unione Africana (UA), con sede ad Addis Abeba, organizza da oggi a mercoledì 10 settembre il suo secondo vertice continentale sul clima nella capitale etiope.

Durante la prima edizione nel 2023 in Kenya, era stata firmata una “Dichiarazione di Nairobi” che chiedeva già maggiori sforzi finanziari da parte dei Paesi ricchi. “Oggi, il legame tra clima e sottosviluppo non è più in dubbio. Il clima, l’esodo rurale, la migrazione e l’instabilità in tutte le sue forme sono interconnessi”, ha affermato Mahamoud Ali Youssouf, Presidente della commissione dell’UA, nel suo discorso inaugurale. Ma mentre “l’Africa contribuisce solo per il 4% alle emissioni di gas serra” e le nazioni industrializzate “inquinano il pianeta” da oltre 150 anni, i piani di mitigazione proposti al continente vanno contro ogni “giustizia climatica”, ha deplorato.

Secondo un rapporto pubblicato dall’ONG Oxfam e dall’Igad, un blocco di Stati dell’Africa orientale, i suoi Stati membri, ovvero Gibuti, Eritrea, Etiopia, Kenya, Uganda, Somalia, Sudan e Sud Sudan, “hanno ricevuto complessivamente, in media, 1,7 miliardi di dollari all’anno tra il 2013 e il 2022, in “equivalenti sovvenzioni“, ovvero il valore reale degli aiuti climatici al netto degli interessi e dei rimborsi del debito”. “Tale importo è inferiore del 96% rispetto ai 41,8 miliardi di dollari che i Paesi dell’IGAD affermano di aver bisogno ogni anno per attuare i loro piani d’azione nazionali sul clima fino al 2030”, prosegue il rapporto.

“I Paesi ricchi e gli inquinatori stanno incendiando il pianeta. Devono assumersi la responsabilità dei danni che hanno causato e finanziare adeguatamente le misure climatiche nei Paesi in cui il cambiamento climatico sta causando gravi danni”, afferma Fati N’Zi-Hassane, direttrice di Oxfam in Africa.

L’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), in un rapporto intitolato “L’Africa soffre in modo sproporzionato dei cambiamenti climatici e dei costi dell’adattamento”, stimava che nel 2024, 48 dei suoi 53 Paesi sarebbero stati a rischio di inondazioni e 40 a rischio di siccità a causa del riscaldamento globale. Sempre secondo il rapporto, “i rischi legati al clima causano ogni anno una perdita compresa tra il 2 e il 5% del PIL dei Paesi africani”.