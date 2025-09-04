Clima, Copernicus: agosto 2025 il 3° più caldo mai registrato per gli oceani, sollievo per il Mediterraneo

MeteoWeb

Agosto 2025 ha registrato temperature superficiali del mare elevate a livello globale, classificandosi come il 3° agosto più caldo mai registrato. Lo rivela l’ultimo bollettino sulla temperatura oceanica pubblicato da Mercator Ocean International, gestore del Copernicus Marine Service dell’UE. Questo rapporto completo analizza le tendenze, i cambiamenti e gli aggiornamenti della temperatura oceanica a livello globale e regionale, fornendo spunti essenziali alle comunità scientifiche, ambientali e di monitoraggio climatico di tutto il mondo.

Ad agosto 2025, le ondate di calore marine sono state notevolmente presenti nel Pacifico settentrionale orientale, mostrando una continua intensificazione nella regione rispetto agli ultimi 5 anni in questo periodo dell’anno. Altre aree, come il Mediterraneo e il Nord Atlantico, hanno mostrato un certo sollievo ad agosto in termini di ondate di calore marine a seguito delle anomalie estreme osservate all’inizio di quest’estate e derivanti da processi atmosferici e oceanici come le raffiche di vento o la miscelazione verticale oceanica.

“Processi come la risalita delle acque, in cui acque più fredde e profonde vengono portate in superficie, possono localmente moderare le temperature superficiali, ma non compensano la realtà più ampia del riscaldamento oceanico a lungo termine che si estende oltre la superficie e colpisce l’intera colonna d’acqua. È importante notare che, nonostante una minore incidenza di eventi estremi, queste regioni rimangono comunque più calde in superficie rispetto alla media a lungo termine”, ha affermato Simon van Gennip, oceanografo presso Mercator Ocean.

In generale, agosto 2025 è stato il terzo agosto più caldo mai registrato, con una temperatura media della superficie del mare di 20,85 ± 0,07°C, superata solo dal 2024 (20,94 ± 0,05°C) e dal 2023 (21,01 ± 0,06°C). Le temperature medie di agosto 2025 sono state superiori alla media per il 70% dell’oceano globale (tra 60°S e 60°N), con il 12% che ha superato la media di almeno 1°C.

Per il Nord Atlantico, agosto 2025 è stato il 6° agosto più caldo, con una temperatura media di 24,89°C (± 0,08). Il 77% del Mar Mediterraneo ha mostrato temperature della superficie del mare superiori alla media, ma a differenza di giugno e luglio, la maggior parte del bacino è rimasta vicina alla temperatura normale, con solo l’8% del bacino con temperature della superficie del mare medie superiori a 1°C rispetto alla media a lungo termine (contro il 67% e il 64% rispettivamente di giugno e luglio).