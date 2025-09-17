Clima, così gli incendi boschivi influenzano il manto nevoso in alcune zone degli USA

Gli Stati Uniti occidentali dipendono dai manti nevosi invernali per l’acqua durante l’estate secca. Ora, una ricerca condotta da scienziati della Colorado School of Mines e pubblicata sulla rivista Science Advances, ha caratterizzato come gli incendi boschivi in questa regione abbiano accelerato lo scioglimento delle nevi – e causato la loro scomparsa anticipata – dal 2002 al 2022. Lo studio sottolinea una questione urgente per la definizione delle politiche di gestione delle risorse idriche negli Stati Uniti occidentali, poiché il riscaldamento climatico fa aumentare la gravità e la frequenza degli incendi.

“L’impatto degli incendi boschivi sulla perdita di manto nevoso potrebbe aumentare nei climi più caldi, il che potrebbe mettere ulteriormente a dura prova le risorse idriche derivate dalla neve in futuro“, scrivono Arielle Koshkin e colleghi.

L’impatto degli incendi boschivi sullo scioglimento delle nevi negli Stati Uniti occidentali ha implicazioni per i bacini idrografici regionali. Tuttavia, l’entità di questa relazione e il suo impatto sulle date di scomparsa della neve (SDD) non erano stati quantificati fino ad ora.

Lo studio

Koshkin et al. hanno utilizzato dati di telerilevamento del manto nevoso e dati governativi sugli incendi boschivi dal 2002 al 2022. I set di dati coprivano nove stati degli Stati Uniti occidentali: Colorado, Utah, Wyoming, Oregon, California, Washington, Idaho, Arizona e Nuovo Messico. Attraverso l’analisi statistica, i ricercatori hanno quantificato le conseguenze degli incendi boschivi sui SDD a livello regionale, esaminando variabili tra cui gli anni trascorsi dall’incendio, il contributo della radiazione solare e altro ancora.

Lo scioglimento della neve si è verificato prima nel primo anno dopo un incendio per il 99% dell’intera fascia nevosa, con un SDD medio di 3,3 giorni prima a seconda delle altitudini. Questo effetto è stato particolarmente pronunciato alle quote più basse e calde (meno di 1500 metri).

Con il tempo, tuttavia, i SDD hanno iniziato a tornare alla normalità. Ad esempio, 10 inverni dopo un incendio, i SDD erano in media anticipati di 0,4 giorni a tutte le altitudini. Tuttavia, i tassi di recupero sono variati e hanno comunque richiesto più tempo alle quote più basse.

Il team ha anche modellato questo fenomeno con un ulteriore riscaldamento di 2°C. In questo scenario, il 73% della zona innevata vedrebbe temperature di scioglimento delle nevi molto più precoci e uno scioglimento delle nevi più estremo dopo gli incendi.

“Mentre gli incendi boschivi continuano a bruciare più in profondità nella zona innevata in gran parte degli Stati Uniti occidentali, una comprensione più approfondita delle condizioni che esacerbano l’impatto degli incendi sulla perdita di manto nevoso aiuta a concentrare i nostri sforzi sulla gestione delle risorse idriche nei bacini idrografici bruciati”, scrivono gli autori.