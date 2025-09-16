Clima, estate 2025 la più calda mai registrata in Spagna: battuto di poco il record del 2022

L’estate 2025 è stata la più calda mai registrata in Spagna, con una temperatura media di +24,2°C, superando il record precedente del 2022. Lo ha annunciato l’agenzia meteorologica nazionale AEMET. “Si tratta dell’estate più calda della serie storica” iniziata nel 1961, ha dichiarato in conferenza stampa il portavoce dell’AEMET, Rubén del Campo, precisando che la temperatura media dell’estate 2025 ha superato quella del 2022 di 0,1°C.

La Spagna mostra una “tendenza a estati molto più calde”, ha sottolineato del Campo, indicando che nove delle dieci estati più calde in Spagna dall’inizio delle rilevazioni sono state registrate nel XXI secolo.

L’estate 2025 è iniziata con un mese di giugno “brutale”, con una temperatura di 3,6°C superiore alla media, ovvero lo scarto più significativo dell’intera serie dal 1961, ha precisato. Luglio ha offerto una tregua, ma agosto “è stato di nuovo un mese estremamente caldo”, eguagliando quello del 2024 come il più caldo dall’inizio delle rilevazioni, ha continuato. Agosto è stato caratterizzato da un’intensa ondata di caldo durata 16 giorni, “una delle più importanti che hanno colpito la Spagna dall’inizio delle rilevazioni”, secondo del Campo.

La piaga degli incendi

Queste temperature elevate hanno in particolare alimentato una delle peggiori ondate di incendi boschivi che hanno devastato il Paese negli ultimi anni, causando quattro morti e bruciando oltre 350.000 ettari. In gran parte del nord-ovest della Spagna, dove si sono verificati gli incendi più devastanti, l’estate è stata “molto secca o addirittura estremamente secca”.

Questa “combinazione di temperature elevate e precipitazioni molto scarse” ha generato “condizioni meteorologiche molto favorevoli” agli incendi, ha sottolineato il portavoce.

Giorni con ondate di calore

Dei 90 giorni estivi, 33 hanno fatto parte di un’ondata di caldo, ovvero “più di un giorno su tre abbiamo avuto temperature estreme”, ha dichiarato Rubén del Campo. Fino al secolo scorso, le ondate di caldo erano fenomeni “che si verificavano in modo più sporadico”. “Ora, l’ultima estate senza ondate di calore in Spagna è stata quella del 2014”, ha affermato.