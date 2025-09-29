Clima, Eurostat: a giugno il solare principale fonte di elettricità in UE per la prima volta

Nel mix delle rinnovabili del secondo trimestre 2025, il solare ha avuto il peso maggiore

energia solare
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © MeteoWeb

A giugno 2025 l’Unione Europea ha registrato un primato storico: per la prima volta l’energia solare è stata la principale fonte di elettricità, coprendo il 22% della produzione complessiva e superando il nucleare (21,6%). Seguono l’eolico (15,8%), l’idroelettrico (14,1%) e il gas naturale (13,8%). Secondo i dati diffusi da Eurostat, nel secondo trimestre dell’anno il 54% dell’elettricità prodotta nei 27 Stati membri proveniva da fonti rinnovabili, in crescita rispetto al 52,7% dello stesso periodo del 2024. L’aumento è legato soprattutto al solare, che ha garantito 122.317 gigawattora, pari al 19,9% del mix energetico complessivo.

Tra aprile e giugno 2025, la Danimarca si è distinta con la quota più alta di energia rinnovabile (94,7%), seguita da Lettonia (93,4%), Austria (91,8%), Croazia (89,5%) e Portogallo (85,6%). All’estremo opposto si collocano Slovacchia (19,9%), Malta (21,2%) e Repubblica Ceca (22,1%). Rispetto al 2024, il dato è cresciuto in 15 Paesi, mentre l’Italia ha registrato un lieve calo, restando lontana dall’obiettivo del 60%.

Nel mix delle rinnovabili del secondo trimestre 2025, il solare ha avuto il peso maggiore (36,8%), seguito da eolico (29,5%), idroelettrico (26%), combustibili rinnovabili (7,3%) e geotermico (0,4%).

Ultimi approfondimenti di ENERGIA SOLARE