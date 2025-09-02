Clima: il Mare del Nord e il Mar Baltico registrano temperature record

MeteoWeb

L’Agenzia federale Marittima e Idrografica della Germania (BSH) ha segnalato temperature dell’acqua “eccezionalmente elevate” nel Mare del Nord durante l’estate 2025. I dati preliminari indicano che giugno, luglio e agosto hanno segnato l’estate più calda mai registrata dall’inizio delle misurazioni nel 1969. La temperatura media estiva del Mare del Nord si è attestata intorno ai 15,7°C, superando di 2°C la media a lungo termine in vaste aree occidentali e sud-occidentali, estendendosi fino alla Manica. Zone del Mare del Nord orientale e del Golfo di Germania, comprese le acque danesi e norvegesi, hanno registrato incrementi fino a 1,3°C.

Secondo Tim Kruschke, responsabile del Dipartimento per le Questioni climatiche marine del Bsh, “l’estate del 2025 sarà tra le tre più calde dall’inizio delle misurazioni”. La rilevazione annuale condotta con la nave da ricerca Atair ha confermato le anomalie termiche, mentre al largo delle coste britanniche e nella Manica le temperature sono rimaste elevate anche ad agosto.

Il Mar Baltico ha mostrato un riscaldamento ancora più rapido: nel Sud/Ovest le acque estive hanno superato di 1,5°C la media dal 1997 al 2021, mentre nell’estremo nord l’incremento ha superato i 2°C. Kerstin Jochumsen, responsabile dell’Oceanografia del Bsh, sottolinea come le serie storiche siano cruciali per monitorare il cambiamento climatico e le tendenze di riscaldamento dei mari europei.