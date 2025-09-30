Clima, il riscaldamento degli oceani favorisce la diffusione delle specie invasive: il rapporto Copernicus

Il riscaldamento degli oceani favorisce la diffusione di specie invasive e compromette la biodiversità marina e la pesca, in particolare nel Mar Mediterraneo. Lo ha evidenziato il Copernicus Marine Service dell’Unione Europea nel suo ultimo rapporto sullo Stato dell’Oceano. Da maggio 2022 all’inizio del 2023, il Mediterraneo ha vissuto l’ondata di calore marino più lunga mai registrata negli ultimi quattro decenni, con anomalie della temperatura superficiale del mare che hanno raggiunto fino a 4,3°C al di sopra della norma, si legge nel rapporto.

Il granchio blu

I ricercatori hanno analizzato l’effetto di questa ondata di calore sulle popolazioni di due specie invasive: il granchio blu atlantico e il verme di fuoco barbuto, osservati nel Delta del Po e lungo la costa siciliana. Nel Delta del Po, la proliferazione del granchio blu, che si nutre di molluschi, ha causato un calo del 75-100% della produzione di cozze in alcune lagune nel 2023. Questo predatore opportunista sembra aver visto la sua riproduzione accelerata dall’aumento delle temperature, con la sua proliferazione che minaccia anche gli habitat dei fondali marini e la composizione dell’ecosistema.

Il verme di fuoco barbuto

Anche il verme di fuoco barbuto, una specie endemica del Mediterraneo che può raggiungere i 70cm di lunghezza e avere una durata di vita di 9 anni, ha proliferato a causa del riscaldamento delle acque. Dotato di setole velenose, questo verme spazzino ostacola la pesca artigianale in Sicilia consumando le esche, rompendo le lenze secondarie attaccate agli ami e danneggiando il pesce catturato, riducendone il valore economico. Questo verme “rappresenta una minaccia sia per la biodiversità marina che per la stabilità economica delle attività di pesca locali”, avvertono gli autori, che chiedono strategie di gestione per limitarne la diffusione.

Le strategie di gestione

Tra le iniziative prese in considerazione: promuovere il consumo locale di granchio blu, limitare lo scarto delle femmine ovipari e utilizzare il verme di fuoco nel trattamento dei rifiuti di molluschi.

Le altre pressioni degli oceani

Oltre alle specie invasive, il rapporto Copernicus Marine 2025 evidenzia le molteplici pressioni a cui sono sottoposti gli oceani: acidificazione, rifiuti di plastica e riduzione del ghiaccio marino.

“Ogni parte dell’oceano è colpita dalla triplice crisi globale: cambiamento climatico, perdita di biodiversità e inquinamento“, ha commentato Pierre Bahurel, CEO di Mercator Ocean International, durante una videoconferenza di presentazione del rapporto.