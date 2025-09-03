Clima: in Cina l’estate 2025 la più calda mai registrata

MeteoWeb

L’agenzia meteorologica nazionale ha riportato che la Cina ha registrato “l’estate più calda mai rilevata” con temperature record e diverse ondate di calore, in particolare nel Sud del Paese. “Da giugno ad agosto di quest’anno, molte regioni della Cina hanno subito un caldo intenso, con una temperatura media nazionale che ha raggiunto i 22,31°C: l’estate più calda mai registrata“, ha scritto sui social l’Amministrazione meteorologica cinese (CMA).