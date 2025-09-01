Clima: in Corea del Sud l’estate 2025 la più calda mai registrata

MeteoWeb

Per il secondo anno consecutivo, la Corea del Sud ha registrato l’estate più calda da quando vengono effettuate le rilevazioni, a causa delle persistenti ondate di calore dovute all’influenza dei sistemi di alta pressione del Pacifico settentrionale e del Tibet. Secondo la Korea Meteorological Administration (KMA), dal 1° giugno al 31 agosto è stata registrata una temperatura media di 25,7°C, superando il record dell’anno scorso (25,6°C) e contrassegnando quindi l’estate più calda dal 1973, anno in cui la Corea del Sud ha iniziato a raccogliere attivamente dati meteorologici. La temperatura massima giornaliera di quest’estate è stata in media di 30,7°C, la più alta della stagione dal 1973.

Il Paese ha registrato 28,1 giorni di ondate di calore, ovvero quando la temperatura massima giornaliera ha superato i 33°C, in questa stagione, segnando il 3° valore più alto mai registrato, dopo i 31 giorni del 2018 e i 28,5 giorni del 1994.

Nello stesso periodo si sono registrate anche 15,5 notti tropicali, il 4° valore più alto mai registrato, dopo i 20,2 giorni del 2024 e i 16,5 giorni del 2018 e del 1994. Una notte tropicale si riferisce a un fenomeno in cui le temperature notturne rimangono superiori ai 25°C.

La quantità media di precipitazioni a livello nazionale quest’estate ha raggiunto i 619,5 millimetri, circa l’85%della media a lungo termine di 727,3 mm. L’area della provincia di Gangwon, attualmente colpita dalla siccità, ha ricevuto 232,5 mm di pioggia in questa stagione, la quantità più bassa dal 1973 e 85 mm in meno rispetto al precedente record di 317,5 mm del 1997.